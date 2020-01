Regina Elisabetta cancella tè all’ultimo minuto: sudditi preoccupati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Destano preoccupazione le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Attesa al Sandringham Women’s Institute, dove l’attendevano per l’ora del tè, la sovrana ha cancellato l’appuntamento all’ultimo minuto in quanto non si sarebbe sentita bene. Regina Elisabetta fermata da un raffreddore Grande spavento per i sudditi, preoccupati per la salute della sovrana dopo lo stress degli ultimi giorni. Attesa per l’ora del tè al Sandringham Women’s Institute, la sovrana del Regno Unito ha dato forfait all’ultimo minuto. In base a quanto si evince su Vanity Fair, una fonte reale avrebbe affermato che la Regina ha deciso di cancellare tale appuntamento all’ultimo minuto per via di una “leggera influenza“. A quanto pare non si tratta di nulla di grava, ma vista la sua età e lo stress conseguente all’ormai nota vicenda Megxit, i sudditi ... notizie

Rinaldi_euro : God Save the Queen! #Brexit, la regina Elisabetta ha firmato: il Regno Unito uscirà dall'Ue il 31 gennaio - Il Fatt… - TgLa7 : #Brexit La Regina Elisabetta II promulga la legge. La prossima settimana (forse lunedì) il voto del Parlamento euro… - welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… -