Raffella Fico esplosiva: con l’abito rosso scollatissimo si vede tutto [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con questo abito rosso Raffaella ha conquistato Instagram e preso lo scettro di regina della serata! Insomma, Raffella Fico è sempre stata una donna bellissima e lo ha dimostrato in passerella, anche sfilando con un super pancione, quando era in attesa della piccola Pia. Sexy in rosso Dicevamo che questo abito ha fatto impazzire i followers; la scollatura vertiginosa mette in mostra un seno prosperoso e l’abito si adatta perfettamente alle sue curve floride e generose… che bellezza! L'articolo Raffella Fico esplosiva: con l’abito rosso scollatissimo si vede tutto FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

