Piogge e onde altissime: la tempesta Gloria fa 7 morti in Spagna, ora è allarme in Francia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Almeno 7 i morti e 4 i dispersi del passaggio della tempesta Gloria sulla Spagna, mentre la perturbazione si è spostata verso i Pirenei francesi. Nel sud della Francia è allarme rosso per possibili inondazioni. Due fiumi sono già esondati e 1.500 persone sono state evacuate. Restano chiuse molte scuole. fanpage

