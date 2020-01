PD contro Bruno Vespa: “Spot pro Salvini nel lancio di Porta a Porta” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nel corso dell’intervallo della partita tra Juventus e Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Porta a Porta ha deciso di mandare in onda un inserto in cui si vede il leader del Carroccio spiegare per quale motivo votare Lega la prossima domenica. Un lancio che ha dato il via ad un bel po’ di polemiche. Il PD contro Vespa Durante l’intervallo dell’attesissima partita di Coppa Italia tra Juventus e Roma è andato in onda il lancio di Porta Porta. A differenza della versione tradizionale, però, non si è trattato del solito lancio neutro, bensì di uno spot ad hoc del partito leghista. A commentare la vicenda il segretario del PD Zingaretti, che a tal proposito ha dichiarato: “Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico”. Dello stesso tono le parole di Filippo Sensi, che a sua volta tramite Twitter ha ... notizie

