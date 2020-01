Morto Gianluigi Patrini, ex calciatore: ha avuto un incidente stradale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si è schiantato con la sua auto contro il cancello di una villetta: così è Morto Gianluigi Patrini, ex calciatore del Crema. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 di mercoledì 22 gennaio 2020 in via Santuario a Castelleone, in provincia di Cremona. Morto Gianluigi Patrini Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il 66enne stava viaggiando a bordo della sua Lancia Y quando, per cause ancora ignote, ne avrebbe perso il controllo ed è andato a finire fuori strada. Qui si è schiantato contro la recinzione di una villetta, incastrandosi tra il muro di cinta e un albero. Immediato l’allarme al 118, i cui sanitari giunti sul posto non hanno però potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo, causato dal forte impatto a cui è avvenuto lo schianto. Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti ... notizie

