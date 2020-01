Miralem Pjanic: “Punizioni? Spero di tirarne qualcuna in più” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Zero gol su punizione quest'anno, uno solo l'anno scorso (ironia della sorte proprio a Napoli). Da quando alla Juventus è arrivato Miralem Pjanic non è più il "cecchino" prediletto sui calci di punizione. Cosa è successo al bosniaco? Perché non riesce a essere più così efficace? La ragione è da ricercare anche nella concorrenza "ingombrante" del portoghese. fanpage

Miralem_Pjanic : Soffriamo insieme, vinciamo insieme?? #JuveRoma #CoppaItalia #Pjanist ?? - juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic: «Ci aspettiamo un Napoli con grande orgoglio» Miralem commenta il successo in #JuveRoma e prepa… - Miralem_Pjanic : Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Testa alla prossima !! #JuveParma #FinoAllaFine #ForzaJuve ?? -