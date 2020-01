Luigi Favoloso rompe il silenzio: ​"Su di me solo un mare di ca..." - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Novella Toloni Luigi Favoloso, dopo settimane di silenzio, è tornato sui social per svelare dove si trova, smentendo tutto ciò che è uscito su di lui fino ad oggi Luigi Favoloso si trova in Armenia. Ma solo per il momento, tra poche ore infatti si troverà in un altro paese come lui stesso ha confermato in alcuni video pubblicati, poche ore fa, sul suo profilo Instagram. Dopo settimane di silenzi e le accuse di violenze mossegli dall’ex compagna, Nina Moric, Luigi è tornato a mostrarsi pubblicamente sul web, cercando di smentire tutte le notizie uscite fino a oggi sul suo conto. Nelle ultime ore erano iniziate a circolare indiscrezioni sul luogo dove si nascondeva. Prima in Svizzera, poi in Germania, ogni ipotesi era aperta. Difficile capire dove stia andando l’imprenditore e neanche la telefonata in diretta a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso lo ha chiarito. Certo dietro a ... ilgiornale

