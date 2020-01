Longobardi: “Avevo promesso il collettore sub 1, lavori in fase più che avanzata” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Importanti novità per i Cittadini: i lavori del collettore Sub 1, un’opera decisiva per la tutela ambientale di Santa Maria La Carità, Pompei, Scafati, Sant’Antonio Abate sono giunti ad una fase molto avanzata. In particolare è stato completato il tratto che riguarda la zona di Pompei e gli esperti della Regione Campania hanno effettuato alcuni test tecnici per verificare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Nei prossimi giorni mi recherò personalmente sul cantiere per vedere insieme agli amici dei Comitati civici ed ai residenti i lavoro. Come tutti sanno quella del Sub 1 è un’infrastruttura di urbanizzazione primaria cruciale per il territorio e per la salute pubblica. La zona interessata attende da ... anteprima24

