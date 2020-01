LIVE Camila Giorgi-Kuznetsova 6-3 4-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra è in pieno controllo (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SEPPI-WAWRINKA 4-1 DOPPIO BREAK DI VANTAGGIO! Smash potentissimo di Camila, che allunga. 30-40 PALLA BREAK Giorgi! 30-30 Lunga la risposta di Camila. 15-30 Fantastica Giorgi! Una bomba di dritto. 15-15 Giorgi manovra bene con il dritto e trova un altro vincente. 3-1 In corridoio la risposta di Kuznetsova. 40-0 Volèe alta di rovescio dell’azzurra. 30-0 Giorgi corre benissimo in avanti e chiude a rete dopo la palla corta della russa. 2-1 Lunga la risposta di Camila. Kuznetsova tiene il servizio. 40-30 Servizio e dritto della russa. 30-30 Perfetta Giorgi con il rovescio in avanzamento. 30-15 Kuznetsova si difende bene e poi arriva l’errore di Giorgi. 15-15 Si ferma sul nastro una bella risposta di Giorgi. 0-15 Back di rovescio in rete per la russa. 2-0 Kuznetsova stecca con il dritto e Giorgi ... oasport

