LIVE Australian Open 2020 | risultati 23 gennaio in DIRETTA | anche Rublev al prossimo

09.03 Goffin spazza via Herbert nel primo set: 6-1 per il nativo di Liegi. 09.01 E' iniziato intanto il match fra lo svedese Ymer e il russo Khachanov. 08.58 Isner prende il largo nel terzo set, essendo forte anche del vantaggio dei primi due parziali a suo favore, contro il cileno Tabilo. Situazione: 6-4, 6-3, 4-1. 08.55 Goffin è velocissimo: il belga è già 5-1 nei confronti di Herbert in questo primo set, in meno di mezz'ora di partita. 08.52 L'estone Kontaveit vince battendo la spagnola Sorribes Torno: 6-2, 4-6, 6-1 i parziali con cui la tennista di Tallin si ...

