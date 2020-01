Le città più inquinate d'Italia nel 2019 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cinque città Italiane - Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso - hanno sforato per 18 volte, a gennaio, i limiti di Pm10, le polveri sottili. È uno dei molti dati che emergono dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria di Legambiente appena diffuso, Mal'aria 2020. Nel 2019, rileva l'associazione, sono stati 26 i centri urbani oltre i limiti di legge sia per le polveri sottili (Pm10), con 35 giorni a una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo, che per l'ozono (O3). Prima assoluta Torino con 147 giornate oltre i limiti di legge (86 per il parametro Pm10 e 61 per l'ozono), seguita da Lodi e Pavia e poi via via Piacenza, Alessandria, Vicenza, Rovigo, Mantova, Verona, Cremona, Milano, Monza, Venezia, Modena, Reggio Emilia, Padova, Asti, Ferrara, Treviso, Brescia, Parma, Ravenna, Rimini, Lecco, Bergamo e Forlì. La campagna ... gqitalia

