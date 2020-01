La piccola Giorgia sta meglio: stop al rigetto post trapianto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una speranza in più per la piccola leccese che nei giorni scorsi aveva avuto un doloroso e pericoloso rigetto dopo il delicato trapianto multiorgano a cui è stata sottoposta negli Stati Uniti. Il risultato della biopsia effettuata sulla bambina affetta da sindrome di Berdon ha infatti scongiurato i timori: l'intestino è ancora molto infiammato e continua a sanguinare, ma i suoi tessuti stanno pian piano cercando di rimarginarsi. fanpage

