Infortunio Diawara per la Roma: lesione al menisco, i tempi di recupero (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le ultime notizie sull'Infortunio di Amadou Diawara preoccupano la Roma. Le prime indiscrezioni sull'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista finito ko nella sfida di Coppa Italia persa in casa della Juventus, confermano i timori della vigilia. Il numero 42 della squadra giallorossa ha rimediato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Un problema fisico che potrebbe costringerlo ai box per un periodo di due mesi e mezzo. fanpage

DiMarzio : #ASRoma, le ultime sulle condizioni di #Diawara - sportli26181512 : #Roma Infortunio Diawara per la Roma: lesione al menisco, i tempi di recupero: Le ultime notizie sull'infortunio di… - simonedangelo : @giancarloper @Fil_Biafora @tempoweb Ma cosa dici? Diawara ha iniziato a giocare con l'infortunio di Cristante che… -