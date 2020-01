Il presidente Mattarella in Israele: “Vigilare contro l’antisemitismo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il presidente Sergio Mattarella in Israele. Il Capo dello Stato ha incontrato il ‘collega’ Rivlin in vista del Forum internazionale sull’antisemitismo. TEL AVIV (Israele) – Il presidente Mattarella in Israele. Il Capo dello Stato è arrivato a Gerusalemme nella giornata di mercoledì 22 gennaio 2020 per prendere parte al Forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah. Prima, però, è andato in scena un incontro con il ‘collega’ Reuven Rivlin. “La cerimonia prevista per oggi – ha ricordato Mattarella citato dall’Ansa – sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo, contro la violenza e contro il fascismo. La violenza così ampia di capi di Stato e di governo che si raccolgono per lo stesso motivo è inusuale ed è importante che ... newsmondo

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva in #Israele ???? per la partecipazione al 75° anniversario della liberazione di… - Quirinale : #Gerusalemme, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente dello Stato di #Israele Reuven #Rivlin ???? in occa… - Quirinale : La Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? in #Qatar ???? Il video: -