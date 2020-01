GF Vip, Fernanda Lessa scomparsa: ” É uscita dalla porta rossa” (Di giovedì 23 gennaio 2020) I fan del Grande Fratello Vip hanno constato con sgomento che Fernanda Lessa è sparita per quasi un giorno intero dalle inquadrature delle telecamere della Casa più spiata d’Italia: che fine aveva fatto la concorrente? Sul web si è scatenata l’ironia del pubblico. Fernanda Lessa scomparsa Durante la sfilata maschile e poi per il resto della giornata, Fernanda Lessa non è praticamente mai stata presente alle attività della Casa. Sui social c’è addirittura chi ha ipotizzato che la modella fosse fuggita, oppure chi ha pensato che fosse andata a dormire per via di un po’ d’influenza. Oggi a sorpresa Fernanda Lessa è ricomparsa tra gli altri concorrenti, e anche in questo caso non sono mancate critiche e commenti al suo indirizzo. In tanti hanno infatti dichiarato di trovare che la modella e Fabio Testi siano i concorrenti più “inutili” di questa ... notizie

