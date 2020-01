Fiorentina, Cutrone: «Dimostrato di essere un bel gruppo. Iachini…» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fiorentina, Cutrone commenta le sue prime settimane in viola: «Mi sto trovando benissimo. Con le ultime gare abbiamo Dimostrato tanto» Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali social della società viola all’interno del programma Team Talk. Ecco le parole dell’ultimo acquisto toscano: «Mi sto trovando benissimo, la squadra è fantastica e la città bellissima. Sarà veramente bello viverci. Nel tempo libero sono andato un po’ in giro, ho visto anche il Duomo. Prima di arrivare sapevo che non c’era tranquillità, quindi sono contento che abbiamo vinto queste partite fondamentali dimostrando che siamo un bel gruppo. Iachini? Ci tiene tanto a quello che fa e a tutti noi ragazzi, sa quello che possiamo dare e ricevere». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

acffiorentina : | ?? ?? | Autografi, selfie e sorrisi per #Bonetti & #Cutrone #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina - acffiorentina : | ??| 10' Profondità di Dalbert cross arretrato e Cutrone insacca. GOOOOOOOOOOOOOOL Fiorentina ?? Atalanta 1?-0?… - acffiorentina : | ?? | L'esultanza di #Cutrone e dei viola Fiorentina ?? Atalanta 1?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta… -