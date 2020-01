Ferrari è il brand più forte al mondo (per il secondo anno consecutivo) (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Ferrari resta in vetta alla classifica che stima il valore del brand delle società. Il Cavallino rampante vince anche la sfida con il futuro. La Ferrari si conferma al primo posto nella particolare classifica che stima la valutazione economica dei marchi. Insomma, passano gli anni ma il brand e il fascino del Cavallino rampante restano intatti, anzi, aumentano di valore. Dominio Ferrari, il Cavallino in vetta nella classifica del valore del brand Il riconoscimento arriva da brand Finance, società che si occupa della valutazione economica dei marchi. secondo lo studio, la Ferrari ha un BSI (brand Strenght Index) pari a 94,1 su 100. Alla luce dei dati la casa di Maranello ha incassato una valutazione di AAA+ per quanto riguarda il rating. Quanto vale il marchio Ferrari? In occasione del Forum di Davos è stato presentato il brand Finance Global. la Ferrari ha una ... newsmondo

