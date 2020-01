Fedez e Francesco Totti su Amazon Prime Video con Celebrity Hunted: trailer e data di uscita (Di giovedì 23 gennaio 2020) Francesco Totti, Fedez e Claudio Santamaria sono solo alcuni degli 8 Vip di Celebrity Hunted, nuovo show di cui Amazon Prime Video ha appena svelato trailer e data di uscita. Il primo trailer di Celebrity Hunted, show italiano di Amazon Prime Video, ne svela la data di uscita: il 13 marzo Fedez, Francesco Totti e compagni sbarcheranno sulla piattaforma facendo molta attenzione, però, per non essere beccati. Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, uno dei nuovi progetti della piattaforma streaming nel nostro Paese presentati oggi durante l'evento romano, è il primo show italiano non-fiction Amazon Original, prodotto da EndemolShine Italia, e vedrà nel suo cast 8 concorrenti con una caratteristica in comune: sono famosi. Francesco Totti, Luis Sal, Fedez, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino Della ... movieplayer

