Fabio Volo su invito a citofonare ai camorristi: “Salvini ha fatto Salvini, non poteva fare altro” (Di giovedì 23 gennaio 2020) A margine della puntata de Il Volo del Mattino del 23 gennaio, Fabio Volo pronuncia la battuta conclusiva sulla querelle che lo ha visto contrapposto a Matteo Salvini per il video in cui il leader della Lega citofona a un 17enne tunisino chiedendogli se fosse uno spacciatore. “Salvini ha fatto Salvini, non poteva fare diversamente” ha detto Volo, senza retrocedere, se non nei toni, rispetto alla posizione originariamente assunta. fanpage

