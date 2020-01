Eriksen Inter, accelerata per l’accordo con il Tottenham: le ultime (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fumata bianca all’orizzonte per l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter? Le ultime da Londra sulla trattativa per il danese Il futuro di Christian Eriksen è a tinte nerazzurre. L’Inter è pronta ad accontentare il Tottenham, offrendo i 20 milioni chiesti dagli Spurs per il cartellino del danese. A riportarlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il centrocampista potrebbe arrivare in Italia già lunedì prossimo per sostenere le visite mediche con il club meneghino. E i tifosi dell’Inter, nel frattempo, fremono all’idea di accogliere un campione del suo calibro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

