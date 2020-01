Diletta Leotta in abito trasparente: prove mozzafiato per Sanremo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Diletta Leotta ha postato un video su Instagram in cui sfoggia un vestito trasparente che ha lasciato a bocca aperta tutti i followers Diletta Leotta (fonte foto: Instagram, screenshot) La conduttrice di Dazn Diletta Leotta è sempre e comunque protagonista. Ogni suo gesto, ogni suo passo scatena le reazioni di tifosi e followers in generale. La sua carriera è una fase sempre più ascendente. Dopo lo speciale con Totti e la presentazione di Milan-Udinese, in attesa della prossima giornata di campionato, si sta preparando al Festival di Sanremo. Per l’occasione sta prendendo confidenza con il nuovo ruolo e con l’abito che indosserà per l’importante occasione, dove sarà la co-conduttrice di Amadeus. Naturalmente il suo dress-code è emulato da tante ragazze, che vedono in lei un modello di riferimento, per questo come spesso fa in questi casi, ... chenews

8antonio8989 : Ma che è sta cosa del gruppo di Elodie con Fabri Fibra, Marracash, Belen, De Martino, Diletta Leotta, Stash, Myss K… - maxello5764 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - FlashBaal_ : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA -