Di Maio:”E’ finita un’era. Il Governo deve andare avanti” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Di Maio in conferenza stampa: “Ho portato al termine il mio compito. Da oggi inizia un percorso per gli Stati Generali”. ROMA – Luigi Di Maio in conferenza stampa annuncia le dimissioni da leader del M5s: “Ho portato a termine il mio compito – ha esordito il ministro degli Esteri – da oggi inizia per il Movimento un percorso per gli Stati Generali, i primi della nostra storia. Sarà un momento importantissimo, lo faremo tutti insieme perché rispetto a cinque anni fa l’Italia è cambiata anche grazie al nostro partito“. Di Maio in conferenza stampa: “In tanti credono in noi” “In tanti credono in noi – continua Di Maio – e per questo mi fido di voi, di chi verrà dopo di me, del MoVimento 5 Stelle. Un grazie di cuore va a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio che hanno iniziato da soli questo percorso. ... newsmondo

