Dentro ai conventi. Tra le suore aumentano casi di "burnout" e abusi (Di giovedì 23 gennaio 2020) suore abusate, umiliate, stressate. A volte abbandonate e costrette alla prostituzione per sopravvivere. E’ l’Osservatore Romano, con il suo mensile Donne Chiesa Mondo, a mettere a nudo le questioni più spinose della vita nei conventi che non sono investiti solo da un pesante e inesorabile calo delle vocazioni. Tra le preoccupazioni emergenti ci sono, secondo il Vaticano, anche i casi di violenze consumati all’interno delle stesse mura dei monasteri.Sono infatti all’esame della Congregazione per gli istituti di vita consacrata casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti e religiosi contro suore ma anche “abusi sessuali tra suore”. Lo rivela il cardinale Joao Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli istituti di vita consacrata, facendo l’esempio delle violenze “tra la formatrice e la persona in formazione”. “In ... huffingtonpost

