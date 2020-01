CorSport: Fabian non resterà al Napoli se avrà la testa altrove (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive che il futuro di Fabian Ruiz è in bilico. Nulla di certo, per quanto lo riguarda. Lo spagnolo negli ultimi mesi ha deluso. Le sue prestazioni non sono state all’altezza delle sue capacità. Ha mostrato un rendimento bel al di sotto dei suoi standard e di fatto molto altalenante. Ecco perché il Napoli non lo considera più un intoccabile. Per la sua permanenza in azzurro conterà molto la sua testa. Il quotidiano sportivo scrive, accomunandolo ad Allan: “Allan e Fabian non resteranno se avranno la testa altrove”. L'articolo CorSport: Fabian non resterà al Napoli se avrà la testa altrove ilNapolista. ilnapolista

