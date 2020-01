Choc tossico causato dalla coppetta mestruale: le amputano i piedi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una vicenda agghiacciante collegata all’utilizzo della coppetta mestruale è avvenuta in Francia. I medici hanno dovuto amputare i piedi e alcune dita delle mani ad una donna di 36 anni, che vive in Francia a seguito di uno Choc tossico dovuto all’uso di una coppetta mestruale. Sandrine Graneau, la donna che ha accusato lo Choc tossico, si era recata al pronto soccorso in quanto stava sperimentando dei dolori nel basso ventre. La diagnosi che hanno effettuato i medici è stata quella di calcoli renali. Il giorno seguente però la giovani donna ha perso i sensi e si è reso necessario un imminente ricovero. Solo in seguito all’ospedalizzazione della donna è giunta la corretta diagnosi: Choc tossico, una condizione molto rara che può causare la morte. Per salvarle la vita i medici sono stati costretti ad amputarle i piedi e alcune dita della mano. Choc tossico della coppetta ... notizie

