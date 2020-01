Caprari Sassuolo, il bilancio dell’incontro fra gli agenti e i neroverdi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Sassuolo fa sul serio per Caprari: ecco le novità dopo il faccia a faccia fra gli emissari del club e gli agenti del calciatore della Samp Il Sassuolo vuole portare Gianluca Caprari in Emilia-Romagna. I rappresentanti della società neroverde nella giornata di oggi hanno incontrato Lippi e Pennacchi, agenti del giocatore della Sampdoria. Incontro positivo, stando alla ricostruzione di Sky Sport: manca ancora l’accordo con il giocatore, che però ha gradito la potenziale destinazione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

