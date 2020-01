Calciomercato, ufficiale il colpo Moses per l’Inter. La Roma su Januzaj (Di giovedì 23 gennaio 2020) Victor Moses all’Inter. L’ex Chelsea è ufficialmente un giocatore nerazzurro. La Samp prende Tonelli e potrebbe cedere Caprari. MILANO – Victor Moses all’Inter. Dopo la frenata delle scorse ore, è arrivata la tanto attesa fumata bianca per il centrocampista in arrivo dal Chelsea. Il secondo colpo per i nerazzurri che ora aspettano i ‘botti’ di fine sessione. Il grande obiettivo continua ad essere Eriksen ma attenzione alla carta attaccante. Duello tra Llorente e Giroud con il secondo che è il favorito. In uscita continua la trattativa tra Politano e il Napoli con Conte che blocca la cessione di Esposito. Il giocatore non si muove almeno fino a giugno. La Roma su Januzaj, bloccato il mercato del Milan L’affare ormai saltato di Politano porta la Roma a cambiare obiettivo sul mercato. L’ultimo nome accostato ai giallorossi è ... newsmondo

