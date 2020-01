Alvino: Allan non ci sarà contro la Juve. Andrà in Brasile, ha avuto un figlio (Di giovedì 23 gennaio 2020) contro la Juventus, domenica, al San Paolo, non ci sarà Allan. Il brasiliano ha chiesto alla società il permesso di volare in Brasile per conoscere il suo secondo figlio. Lo scrive su Twitter il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino. Il centrocampista è ancora infortunato e dunque indisponibile. Il Napoli gli ha accordato il permesso. Alvino assicura che si tratterà di un viaggio lampo. Allan, ancora infortunato e non convocabile per Napoli-Juventus, ha chiesto un permesso alla società per volare in Brasile a conoscere il suo secondo figlio. Permesso accordato. sarà un viaggio lampo. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@CarloAlvino) January 23, 2020 L'articolo Alvino: Allan non ci sarà contro la Juve. Andrà in Brasile, ha avuto un figlio ilNapolista. ilnapolista

