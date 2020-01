Wolfenstein Youngblood riceve il supporto al Ray Tracing e al VRS: è il primo assaggio della next-gen? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ray Tracing accelerato via hardware, Variable Rate Shading e moderne tecniche di ricostruzione delle immagini basate sul machine learning: questi sono i punti principali sui cui l'industria sembra puntare, ora che la next-gen incombe su di noi. I possessori di un PC abbastanza potente, tuttavia, possono già avere un assaggio di come queste tecnologie all'avanguardia riusciranno a cambiare le carte in tavola in futuro, grazie a uno dei più impressionanti motori grafici per videogiochi disponibili sul mercato. Sì, Wolfenstein Youngblood è stato patchato per ricevere il supporto alla gamma completa delle feature RTX proposte da Nvidia e i risultati sono davvero mozzafiato.Dunque, quali sono le migliorie apportate da questo aggiornamento per RTX di uno dei titoli più recenti sviluppati su id Tech 6? Il supporto al Ray Tracing è sicuramente la punta di diamante dell'offerta poiché gli ... eurogamer

Eurogamer_it : Wolfenstein Youngblood riceve il supporto al Ray Tracing e al VRS: è il primo assaggio della next-gen? - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition - Xbox One Xbox One -