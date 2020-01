Sci alpino, Kjetil Jansrud è il più veloce nella prima prova a Kitzbuehel 2020. Settimo Matteo Marsaglia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Comincia la settimana sulla Streif e purtroppo per i colori azzurri, come ormai si sa, inizia senza Dominik Paris, vincitore lo scorso anno, che ieri si è rotto il crociato in allenamento. L’altoatesino era certamente uno dei grandi favoriti, proprio come il norvegese Kjetil Jansrud che è stato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa di Kitzbuehel. Il nativo di Stavanger ha chiuso con il miglior tempo di 1’56”58. Secondo posto a quattro centesimi dal norvegese per l’americano Jared Goldberg, mentre in terza posizione ha chiuso il francese Johan Clarey, staccato di 20 centesimi dalla vetta. Quarto posto per lo svizzero Carlo Janka (+0.33), che ha preceduto il tedesco Andreas Sander (+0.46). Un altro dei favoriti è l’austriaco Matthias Mayer, sesto a 64 centesimi, mentre buone indicazioni in casa Italia sono arrivate da Matteo Marsaglia, ... oasport

