Salvini | quando da ministro strinse la mano a Luca Lucci “Ecco uno spacciatore che

Quella foto ha ricominciato a girare in Rete, di bacheca in bacheca, dopo l'incursione al citofono di una famiglia tunisina che vive nel quartiere Pilastro di Bologna. "Lei spaccia?", la domanda provocatoria di Matteo Salvini che ha fatto sue le accuse di una signora del quartiere. Il video dell'ultima provocazione elettorale inizia a circolare e il gesto richiama alla mente quando il leader della Lega, allora ministro dell'Interno, strinse la mano a Luca Lucci, ultrà del Milan che aveva patteggiato una condanna per traffico di droga. La ricordano, tra gli altri, numerosi esponenti politici. Rossi: "Non importava suonare i campanelli" "Uno spacciatore di droga certificato che Salvini conosce bene e di cui è grande amico esiste davvero ed è ritratto in questa foto. Non importava suonare i campanelli", scrive su Facebook il presidente

