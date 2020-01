PS5 si prepara ad essere svelata in un evento a porte chiuse? Un rumor indicherebbe la data (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nelle ultime settimane, ci sono state alcune indiscrezioni secondo cui il reveal di PlayStation 5 potrebbe essere molto vicino. Anche se Sony non ha confermato nulla, un ultimo rumor indica che il 29 febbraio potrebbe essere la data scelta dalla società per rivelare al mondo la sua prossima console.L'indiscrezione proviene da un utente di Reddit che avrebbe visitato la Sony Hall di New York i cui locali sarebbero riservati per un "evento privato" che dovrebbe svolgersi il 29 febbraio 2020 dalle 19:00 ora locale. Questa potrebbe quindi essere la fatidica data in cui Sony presenterà al mondo la console next-gen?Attualmente non è possibile saperlo con certezza perché Sony Hall può essere affittata per qualsiasi evento, tra cui feste di compleanno o eventi aziendali. Ci sono anche altre date in cui la sala è stata prenotata, perciò le informazioni trapelate da questo rumor non sembrano ... eurogamer

