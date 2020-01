Pamela Anderson, quinto matrimonio con Jon Peters (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pamela Anderson celebra il suo matrimonio. Anzi, il suo quinto matrimonio. Praticamente a sorpresa l’ex bagnina di Baywatch ha detto sì per la quinta volta, sposando il suo compagno, Jon Peters. Chi sono gli altri mariti di Pamela Anderson e chi è Jon Peters? Sicuramente Pamela Anderson è la bagnina più sexy che si sia mai vista. Ed è anche una delle celebrities più chiacchierate sulle pagine di gossip delle riviste rosa di tutto il mondo, per i suoi colpi di testa e i suoi amori. L’ultimo in ordine di tempo si chiama Jon Peters, ed è un produttore americano che ha 22 anni più di lei. E pensare che proprio pochissimo tempo fa aveva rotto con il precedente fidanzato, il calciatore francese Adil Rami. Oggi ha deciso di sposarsi a sorpresa cocn Jon Peters, produttore americano di 74 anni. Pamela Anderson, invece, di anni ne ha 52. I due sono convolati a giuste nozze il 20 ... bigodino

