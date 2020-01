Meteo Roma del 22-01-2020 ore 06:10 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Meteo siamo di nuovo appuntamento con le previsioni Meteo vediamo com’è il tempo oggi sulla nostra penisola a nord nuvolosità sparsa che si alternerà schiarite in genere più frequenti sulle regioni orientali al centro tempo prevalentemente asciutto tutte le regioni con addensamenti a tratti compatti lungo le regioni tirreniche ulteriore miglioramento in serata con schiarite più ampie al sud tempo fortemente instabile sulle Isole maggiori con temporali sparsi e fenomeni intensi sulla Sardegna tempo tessuto altrove Salvo brevi occasionali pioggia sulla Calabria temperature massime in diminuzione ovunque minime stazionarie o in lieve rialzo previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Meteo Roma del 22-01-2020 ore 06:10 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : Meteo Roma del 22-01-2020 ore 06:10: meteo siamo di nuovo appuntamento con le previsioni… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 22-01-2020 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - zazoomblog : Meteo ROMA: SOLEGGIATO fino a giovedì DISTURBI dopo metà settimana - #Meteo #ROMA: #SOLEGGIATO #giovedì -