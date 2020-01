Lo smartphone di Jeff Bezos è stato hackerato con un messaggio su WhatsApp (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È bastato un messaggio su WhatsApp per hackerare lo smartphone di una delle persone più in vista del mondo della tecnologia: Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon, è stato colpito da un malware inviato dal principe dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman su WhatsApp. fanpage

