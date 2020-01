LIVE Volley, Coppa Italia 2020 in DIRETTA: nessun problema per le big, che sono ad un set dalle semifinali! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione quarti di finale PERUGIA-PADOVA 3-0: la Sir parte forte con Atansijevic al servizio. MODENA-RAVENNA 25-13: i “Canarini” ritrovano il proprio miglior gioco e raddoppiano il vantaggio. CIVITANOVA-MONZA 25-14: secondo parziale senza storia, la Lube si porta ad un set dalla semifinale. PERUGIA-PADOVA 27-25: ace di Atanasijevic, la Sir vola sul 2-0. MODENA-RAVENNA 20-10: pipe vincente di Bednorz. CIVITANOVA-MONZA 23-13: ennesimo ace per i padroni di casa, questa volta il servizio vincente è di Simon. PERUGIA-PADOVA 24-24: mani-out di Randazzo, si va ai vantaggi. MODENA-RAVENNA 16-8: invasione a rete di Grodzanov. CIVITANOVA-MONZA 18-9: solita diagonale di Leal, che colpisce la palla ad altezze incredibili. PERUGIA-PADOVA 20-20: ace di Travica, che riporta i suoi in parità! MODENA-RAVENNA 14-6: Cortesia non trova il ... oasport

