LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Primo set per Suarez Navarro: Kvitova e Osaka volano al terzo turno! Querrey sull’1-1: a seguire Sinner (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.58 Carla Suarez Navarro conduce il secondo set per 5 giochi a 4 contro Aryna Sabalenka: grande match sulla 1573 Arena. 02.56 Cominciato il match tra l’ex campionessa degli AO, Caroline Wozniacki, e la giovane ucraina Yastmeska. 02.54 Heather Watson rimette in chiaro le cose vincendo il secondo set contro Krystina Pliskova: 6-4 3-6 2-1, con break favore della britannica, sin qui. 02.52 Petra Kvitova accede al terzo turno del torneo ed attende la connazionale Aleksandrova oppure Krejcikova. Grande match della testa di serie #7 che batte con un doppio 7-5 la spagnola Paula Bedosa Gibert troppo acerba. 02.50 Sara Sorribes Tomo si avvia verso la vittoria: dopo la rimonta nei parziali, ora è avanti 3-0 nel terzo set contro Veronika Kudermetova. 02.48 Petra Kvitova poteva ritrovarsi al terzo set invece, annullando tre set point, arriva ... oasport

