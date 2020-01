La band calabrese accusa le Sardine, il frontman a TPI: “Noi esclusi dal concerto-evento di Bologna” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La band calabrese accusa le Sardine, il frontman a TPI: “Noi esclusi dal concerto-evento di Bologna” Sono pronte a chiudere questi due mesi intensi di campagna elettorale con un flash mob davanti alle acque del Papeete Beach di Milano Marittima, per fare il verso al Mojito di Salvini ma, a quanto pare, preferiscono tenersi lontane dall’“Onda calabra”. Come è successo domenica a Bologna, quando le Sardine hanno tenuto lontani dal palco della gremita piazza 8 agosto quelli che potevano essere gli unici portavoce delle istanze calabresi. Giacché domenica 26 gennaio anche la Calabria è chiamata a eleggere il nuovo governatore, o governatrice, della Regione. In sintesi: niente spazio per “Il Parto delle Nuvole Pesanti” – band calabrese trapiantata a Bologna, tra l’altro – sullo stage della grande manifestazione concerto anti-Salvini organizzata dalle Sardine. Dove ... tpi

