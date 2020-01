Di Maio annuncia le dimissioni | Salvini | “Abbraccio mortale col PD”

Conferma : alle 17 Di Maio annuncia le dimissioni da capo politico. Verso la reggenza di Vito Crimi? : Si va Verso l’ufficialità delle indiscrezioni circolate ieri. Fonti interne al M5s Confermano che Luigi Di Maio sta per abbandonare la poltrona di capo politico del Movimento. E lo farà oggi, 22 gennaio, alle 17, al Tempio di Adriano. L’occasione è quella della presentazione dei facilitatori regionali del M5s. La Conferma arriva anche dall’agenzia di stampa Ansa, secondo cui è sempre più probabile che la reggenza del M5s venga ...

"Sulla Libia non è l'Italia ad aver fatto errori". Lavrov annuncia incontro con Di Maio prima di Berlino : Non è l’Italia “ad aver fatto errori” nella crisi libica, dato che l’errore principale è stato compiuto nel 2011 quando la Nato decise di bombardare la Libia e l’Italia “non era tra i Paesi che hanno spinto per questa soluzione”. Lo dice il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov rispondendo a una domanda di Rai e Ansa in conferenza stampa. “Ora quel che serve è unire i ...

Autostrade : Di Maio annuncia su Facebook che nel 2020 intende revocare le concessioni : Il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, in riferimento alla relazione della Corte dei Conti su Autostrade, ha scritto un post su Facebook in cui ha annunciato i prossimi passi che intende seguire nel 2020

Di Maio annuncia : "A marzo Stati Generali del M5S". Toninelli sarà il coordinatore del percorso : “Ieri, in occasione della riunione con i facilitatori, è nato un gruppo di lavoro che sarà coordinato da Danilo Toninelli per attivare il percorso per gli Stati Generali che saranno a marzo”. Lo annuncia il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. “L’obiettivo è lavorare a una nuova carta dei valori del Movimento. Dopo aver messo in sicurezza il governo, e chiuso una manovra per tutelare i ...

Caso Gregoretti - Di Maio annuncia il sì del M5S a procedere contro Salvini : Il Movimento 5 Stelle darà l’ok all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Il leader della Lega risulta da oggi indagato con l’accusa di sequestro di persona, in merito al Caso della nave Gregoretti. La notizia è arrivata in serata proprio per voce di Luigi Di Maio, nel pomeriggio il commento al veleno dello stesso Salvini che si chiedeva che posizione avessero preso questa volta gli ex alleati. I 5 Stelle voteranno per il ...

Di Maio ‘sceglie’ il Pd e annuncia : “Dopo la manovra al lavoro sul contratto di governo” : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio prova a blindare l’alleanza di governo: “Appena si approva la legge di bilancio lavoriamo al contratto di governo”. Luigi Di Maio blinda l’alleanza con il Partito democratico e annuncia il prossimo inizio dei lavori sul contratto di governo. Di Maio blinda l’alleanza con il Pd: “Appena si approva la legge di bilancio lavoriamo sul contratto di ...

Luigi Di Maio annuncia la riforma della prescrizione : sarà legge dal 1° gennaio 2020 : Intervistato nell’ambito del programma radiofonico Gr1, su Radio1 Rai, Luigi Di Maio ha spiegato che il M5S andrà avanti sulla riforma della prescrizione, anche senza l’appoggio del PD Sulla riforma della prescrizione il M5S andrà avanti e non si discute: in questi termini si è espresso Luigi Di Maio. Ospitato nell’ambito del programma radiofonico Gr1, […] L'articolo Luigi Di Maio annuncia la riforma della prescrizione: sarà legge dal 1° ...

