Come far tornare le notifiche aggiornamento app del Play Store con AppNotifier

Le notifiche di aggiornamento app del Play Store vi mancano? In questo articolo vi avevamo parlato della loro scomparsa, avvenuta per esplicita volontà di Google. Se per molti era scomodo riceverne, ci sono utenti che preferirebbero non fossero state eliminate. La soluzione, per quest'ultimi, arriva da XDA Developers, e più nel dettaglio dall'applicazione 'AppNotifier', che si occupa di simulare quanto prima avveniva in via spontanea ad opera del Play Store. L'applicazione è stata creata dal Senior Member farmerbb: il suo funzionamento comporta la visualizzazione da parte dell'utente di una notifica quando una qualsiasi applicazione viene installata oppure riceve un aggiornamento (quello che in pratica avveniva fino a qualche settimana fa direttamente dal Play Store). Una volta scaricata da questa pagina dello Store ufficiale di Big G (si tratta di un'applicazione verificata, che ...

