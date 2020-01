Clan Luongo, ecco chi comandava a San Giorgio e Portici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gaetana Visone non era solo la moglie del boss di camorra Umberto Luogo ma era una che prendeva decisioni e coadiuvava il marito nella gestione del Clan che da San Giovanni a Teduccio, zona orientale di Napoli, aveva messo le mani sui comuni di Portici e San Giorgio a Cremano. E lo faceva a suon di bombe e intimidazioni oltre che con estorsioni a tappeto. Trentaquattro gli arrestati, due latitanti per una operazione condotta dai carabinieri con il coordinamento della Dda di Napoli. Il gip Chiara Bardi ricostruisce anche il ruolo della moglie del boss che accompagnava il marito ai summit con i capi delle altre organizzazioni camorristiche, faceva da intermediaria tra Luongo, gli affiliati e le famiglie dei detenuti. Non solo. Gaetana Visone gestiva anche gli aspetti economico finanziari del Clan, la contabilità delle rate dell’usura e, ... anteprima24

