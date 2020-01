Caso Bezos, l’ambasciata saudita nega l’hackeraggio del cellulare del capo di Amazon (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’ambasciata saudita a Washington ha smentito le ricostruzioni formulate dal The Guardian, secondo cui un account del principe ereditario Mohammed bin Salman avrebbe hackerato il telefono del patron di Amazon, Jeff Bezos. L’intrusione, avvenuta nel 2018, aveva portato alla diffusione di immagini intime di Bezos. Bezos è anche proprietario del Washington Post, lo stesso giornale che ai tempi aveva come editorialista Jamal Khashoggi. Il giornalista saudita fu assassinato più tardi nello stesso anno al consolato di Riyad a Istanbul. «I recenti resoconti dei media che suggeriscono che il Regno sia alla base di una violazione del telefono di Jeff Bezos sono assurdi», ha sottolineato l’ambasciata dell’Arabia saudita sul suo account Twitter. «Chiediamo un’indagine su queste affermazioni». Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking ... open.online

