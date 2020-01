Capodanno cinese 2020 a Milano | come festeggiarlo

Capodanno cinese - i preparativi a Milano. FOTO : Via Paolo Sarpi, la strada-simbolo della comunità cinese nel capoluogo lombardo, si prepara a celebrare l'arrivo del nuovo anno: esposti i primi addobbi. LA FOTOGALLERY

Nuovo coronavirus scoperto in Cina : 9 morti e centinaia di persone colpite - “preoccupazione per il Capodanno cinese” : In Cina il bilancio aggiornato della diffusione del Nuovo coronavirus, simile alla SARS, è di 9 morti e centinaia di persone colpite: lo hanno confermato le autorità sanitarie locali. Li Bin, vicedirettore della Commissione sanitaria nazionale ha precisato che sono stati individuati 440 pazienti portatori del virus in 13 diverse province. Nelle maggiori città cinesi vanno a ruba le mascherine per il viso, nel tentativo di proteggersi dal ...

Virus Cina - Burioni : “È capitato nel momento peggiore - il picco dell’influenza e il Capodanno cinese complicano il lavoro degli esperti” : Il nuovo Virus dalla Cina “non poteva arrivare in un momento peggiore, con il picco dell’influenza e i festeggiamenti del Capodanno Cinese“, afferma il virologo Roberto Burioni, che ricorda come “al momento l’unica possibilità è contenere l’epidemia, individuare i casi e controllarli, in assenza di cure o vaccini“. La stagione influenzale, spiega Burioni, complica il lavoro per individuare ...

Ubisoft svela gli sconti in occasione del Capodanno Cinese : Se siete alla ricerca di un nuovo titolo a prezzo ridotto, forse questa è la notizia che fa per voi.Sì, perché Ubisoft ha da poco annunciato gli sconti in occasione del Capodanno Cinese che, fino a fine mese, propongono apprezzati giochi a un prezzo molto conveniente.Le offerte saranno valide fino al prossimo 31 gennaio.Leggi altro...

Gli improbabili auguri in cinese di Conte per il loro Capodanno : In occasione del Capodanno cinese, l’Inter di Conte si è cimentata in un video piuttosto esilarante in cui alcuni giocatori pronunciano frasi in cinese per augurare un buon anno a tutti i tifosi interisti che vivono in Cina. Ormai l’Inter è cinese in tutto e per tutto, nessuno quindi può sottrarsi a queste situazioni particolari che faranno non poco sorridere i tifosi avversari. Il video è diventato immediatamente virale, è stato trasmesso sulla ...

L’Inter festeggia il Capodanno cinese con una maglia celebrativa e Dragon Show a San Siro : L'Inter festeggia il Chinese New Year con numerose iniziative per l'inizio dell’anno del topo e tra queste c'è il lancio di una maglia celebrativa, che verrà utilizzata contro il Cagliari, e un video con protagonista il capitano Samir Handanovic, nato proprio nell’anno del primo segno zodiacale cinese. Nel pre-partita del match di domenica prossima i tifosi nerazzurri allo stadio San Siro potranno assistere ad un inedito Dragon Show, spettacolo ...

Napoli - al Mann le celebrazioni del Capodanno cinese : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Al Museo Archeologico di Napoli partono le celebrazioni per il Capodanno cinese 2020. In mostra quattro topolini in bronzo del I secolo d.C., mai esposti al pubblico fin ora. Questa la scelta del museo napoletano per dare il benvenuto all’anno del topo secondo la tradizione cinese. Dal prossimo 24 gennaio, con ingresso gratuito alle 17, sarà così possibile ammirare le opere provenienti dai ricchi depositi del ...

Cina - possibili 1700 casi del virus “misterioso” : paura per il Capodanno cinese : Non si ferma in Cina l'epidemia del misterioso virus simile alla Sars, a meno di una settimana dal Capodanno cinese che rischia di diffonderlo in tutto il Paese. Finora sono morte due persone. E secondo esperti dell’Imperial College di Londra i contagi sarebbero molti di più della cinquantina identificati finora e arriverebbero a 1700.Continua a leggere

Eventi - festa in piazza del Plebiscito per il Capodanno cinese : Una grande festa in piazza del Plebiscito tra danze del drago, esibizioni di arti marziali, laboratori di calligrafia, carta ritagliata e volo di aquiloni. Anche Napoli si prepara a festeggiare il Capodanno cinese, che il prossimo 25 gennaio saluterà l’inizio dell’Anno del Topo che, nella tradizione cinese, porterà innovazione e prosperità economica nel mondo. La manifestazione, che inizierà alle ore 11 del 25 gennaio nella ...

Capodanno cinese a Napoli : prevista grande festa a Piazza Plebiscito : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Aquiloni, arti marziali, draghi ed esibizioni varie. Tutto pronto per il Capodanno cinese a Napoli, che si festeggerà il prossimo 25 gennaio a Piazza del Plebiscito. Il 2020 sarà l’anno del topo, che nella tradizione cinese significa innovazione e prosperità economica nel mondo. La grande festa è stata organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Napoli ...

Inter - maglia per il Capodanno cinese : nomi in caratteri orientali : Anche nel 2020 per omaggiare il capodanno cinese l’Inter farà indossare ai propri giocatori una maglia particolare. Vale a dire in cui i nomi dei giocatori saranno scritti utilizzando i caratteri orientali. maglia dell’Inter per il capodanno cinese L’occasione per indossarla sarà il match contro il Cagliari in programma per domenica 26 gennaio 2020, il giorno seguente rispetto all’inizio del cosiddetto “Anno del ...

Storia del Capodanno cinese : tutto quello che c’è da sapere : Storia del capodanno cinese: tutto quello che c’è da sapere Storia del capodanno cinese: tra mitologia, tradizioni e svolgimento della festività, ecco come nasce e come si festeggia questo evento. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Storia del capodanno cinese: cos’è Il capodanno cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno lunare, è una delle feste più importanti, più belle e più sentite della cultura ...

Capodanno cinese a Milano : il 25 gennaio si festeggia l’anno del topo : Capodanno cinese a Milano: il 25 gennaio si festeggia l’anno del topo Ecco come si festeggia il Capodanno cinese a Milano: tra parate e manifestazioni, il capoluogo meneghino si prepara all’evento tradizionale orientale. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Il Capodanno cinese a Milano è un evento da non perdere La città milanese si appresta a trascorrere due settimane di festa: è in arrivo il Capodanno cinese, uno ...

Capodanno cinese 2020 a Milano : sfilata del Dragone in Paolo Sarpi : Sabato 25 gennaio si tiene il Capodanno cinese 2020 a Milano: in via Paolo Sarpi sfileranno le maschere tradizionali e il Dragone. L’evento è ricco di appuntamenti che proseguiranno per l’intero pomeriggio. Tutti i negozi in zona, per l’occasione, rimarranno aperti. Capodanno cinese 2020 a Milano Il Capodanno cinese è conosciuto anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare: è la festa tradizionale più importante dell’anno ...