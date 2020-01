Calciomercato Juve: tutto fatto per Pjaca al Cagliari, le cifre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marko Pjaca è virtualmente un giocatore del Cagliari: trovato l’accordo con la Juventus sulla base di un prestito con diritto di riscatto Trovato l’accordo tra Cagliari e Juve per il trasferimento di Marko Pjaca in Sardegna. I due club hanno trovato l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, dopo che il croato aveva già dato il suo assenso al trasferimento. Il Cagliari dovrà versare 1,5 milioni di euro per il prestito di Pjaca con il riscatto fissato a 12 milioni. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto l’esterno sarà pronto a vivere una nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Juve-#Barcellona, nuovi contatti per lo scambio #Bernardeschi-#Rakitic ?? - tuttosport : Bild: '#Juve, il #BayernMonaco vorrebbe indietro #DouglasCosta' - tuttosport : #FranceFootball: '#Neuer, possibile addio al Bayern Monaco. #Juve in pole' -