Calciomercato Atalanta, in arrivo un difensore ex Milan (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato Atalanta, in arrivo un difensore ex Milan per rinforzare la retroguardia della rosa di Gasperini Raoul Bellanova è vicinissimo al trasferimento all’Atalanta. Il terzino del 2000, di proprietà del Bordeaux ma cresciuto per anni nelle giovanili del Milan, starebbe infatti per tornare in Italia. E vestire, dunque, la maglia della Dea. A riferirlo è Sky Sport, che svela anche le cifre dell’accordo tra orobici e francesi. C’è infatti un’intesa per il prestito di 18 mesi con diritto di riscatto ad una cifra tra i 4,5 ed i 5 milioni di euro. Il giocatore è atteso a Bergamo per le visite mediche di rito. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

