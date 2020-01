Bimba di due anni salva la sua vita grazie allo spazzolino che aveva voluto in regalo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una bambina di due anni che si chiama Katie Lolley deve la sua vita a uno spazzolino con la lucina. La Bimba inglese aveva tanto voluto quel tipo di spazzolino dalla madre che pur di accontentarla lo aveva comprato. Proprio grazie alla lucina di quello spazzolino la madre si è accorta che negli occhi della piccola c’era un riflesso anomalo. Proprio quel riflesso aveva fatto in modo che la madre si allarmasse e portasse subito la piccola in ospedale. L’intuizione della madre è stata importantissima. I medici hanno scoperto che la piccola era stata colpita da una patologia tremenda, un raro tumore all’occhio che se non curato le avrebbe provocato la morte in pochissimo tempo. Il tumore un retinoblastoma è un cancro che colpisce i bambini sotto ai sei anni che si sviluppa in tempi rapidi tanto da raddoppiare la sua massa in soli dieci giorni. La Bimba è stata ... baritalianews

maria_palamini : RT @Carmen90616633: Rapita, stuprata e uccisa bimba di 7 anni. Presi i mostri: sono due uomini... - INarratore : RT @Carmen90616633: Rapita, stuprata e uccisa bimba di 7 anni. Presi i mostri: sono due uomini... - romatorino : RT @Carmen90616633: Rapita, stuprata e uccisa bimba di 7 anni. Presi i mostri: sono due uomini... -