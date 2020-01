Warhammer: Vermintide 2 avrà al suo interno microtransazioni dedicate agli oggetti cosmetici (Di martedì 21 gennaio 2020) Warhammer: Vermintide 2, titolo sviluppato da Fatshark, ha raggiunto una grande notorietà in questi due anni dalla sua uscita, convincendo sia la stampa specializzata che i giocatori. Tuttavia il feedback sulle modifiche del gioco e sui contenuti a pagamento è stato sulla bocca di tutti e a quanto pare continuerà ad esserlo, visto che ora lo sviluppatore ha intenzione di inserire un negozio in-game che conterrà microtransazioni.A quanto pare le microtransazioni saranno legate esclusivamente agli oggetti cosmetici e non ad eventuali bonus nel gioco. La risposta arriva su Twitter: un fan avrebbe chiesto allo studio di sviluppo se in futuro avrebbero inserito oggetti a pagamento. La risposta di Fatshark è stata affermativa: "In futuro inseriremo un negozio in-game da cui sarà possibile acquistare oggetti cosmetici sia con valuta reale che virtuale".A prima vista, è facile incolpare ... eurogamer

