Uomini e Donne spoiler: caos al trono di Sara, un corteggiatore fa sponsorizzazioni? (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutti gli appassionati del trono classico, ieri, non hanno fatto altro che pensare alla scelta di Giulio Raselli. Dopo questo avvenimento, però, è stata fatta una registrazione del trono classico di Uomini e Donne e gli spoiler sono esilaranti, specie per quanto riguarda Sara. I tronisti si stanno cimentando nella conoscenza dei loro corteggiatori e delle corteggiatrici e i colpi di scena non mancano. Tra questi, c’è stato sicuramente la mancata presenza di Cecilia, la quale ha deciso di non tornare più in trasmissione. In seguito, poi, sono state formulare delle pesanti accuse contro un corteggiatore di Sara, il quale è stato accusato di fare delle sponsorizzazioni. Le accuse contro un corteggiatore di Sara a Uomini e Donne Il video presentazione di Sara ha colpito molto sia telespettatori sia presenti in studio. La ragazza si è presentata come una persona molto semplice e molto ... kontrokultura

