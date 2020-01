Tumori, scoperta cellula “Jolly”: è una potenziale arma contro tutte le forme (Di martedì 21 gennaio 2020) Importante scoperta nella lotta contro i Tumori: una cellula T risulta efficace contro neoplasie della prostata, del seno, del polmone e di altri modelli di malattia in test di laboratorio. Lo rivela uno studio a opera della Cardiff University. Gli scienziati – riporta ‘Nature Immunology’ – si sono concentrati sui meccanismi non convenzionali e precedentemente sconosciuti con cui il nostro organismo combatte l’attacco dei Tumori. Hanno rilevato una nuova cellula che ‘scansiona’ il corpo per captare eventuali minacce da combattere, e che ha il potenziale di sconfiggere gran parte dei diversi Tumori che possono colpire l’uomo, perché sulla sua superficie ci sono recettori in grado proprio di individuare un ampio raggio di cellule cancerose, da quelle polmonari, a quelle renali, a quelle ossee. Questi recettori interagiscono con una ... meteoweb.eu

