Terremoto a Foggia: scossa di magnitudo 3.6. Paura, ma al momento niente vittime o feriti (Di martedì 21 gennaio 2020) scossa di magnitudo 3.6 nella provincia di Foggia nelle prime ore della giornata di oggi, 21 gennaio. A registrare il fenomeno è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Foggiano. Al momento non sono stati registrati danni gravi o vittime. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.6 ore 04:24 IT del 21-01-2020 a 4 km SE Carpino (FG) Prof=20Km #INGV 23799061 https://t.co/CqsjjEGrQ1— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 21, 2020 Il Terremoto è stato percepito a 4 chilometri da Carpino. La scossa è avvenuta alle 4:24 ad una profondità di 20 chilometri. Gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano e Ischitella. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche a Foggia, distante circa 50 km dall’epicentro nel Gargano, ma non risultano feriti né danni alle cose. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco. «La scossa è stata ... open.online

fanpage : #terremoto Scosse in Puglia - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 nel Foggiano - bellalilli16 : RT @danieledann1: ?? #Terremoto di magnitudo ML 3.6 alle ore 04:24 con epicentro a #Carpino (#Foggia). @Emergenza24 #breaking #news #ultimo… -